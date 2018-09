Barbieri exibe abatimento após eliminação do Flamengo e tem futuro incerto

Questionado diante da queda de rendimento do Flamengo desde a retomada das competições após a Copa do Mundo, o técnico Maurício Barbieri viu o time voltar a decepcionar na noite de quarta-feira, quando perdeu por 2 a 1 para o Corinthians, sendo eliminado nas semifinais da Copa do Brasil. E o treinador exibiu abatimento após o revés em São Paulo, reconhecendo que a atuação foi abaixo do nível esperado.

"Nós estamos muito decepcionados. A gente entende que tínhamos condições de fazer um jogo melhor do que apresentamos, estamos frustrados pelo resultado. A ideia era criar oportunidades e mais chances, mas hoje não conseguimos ser efetivos. Não fomos eficientes, como se esperava e isso determinou o resultado do jogo", disse.

Após o jogo, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e Ricardo Lomba, o vice de futebol do clube carioca, evitaram assegurar a permanência de Barbieri, o que aumenta a possibilidade de mudança no comando da equipe, algo que poderá se definir ainda nesta quinta-feira.

Barbieri reconheceu o momento tenso e de insatisfação, mas também tentou adotar um discurso de normalidade, já tentando mirar a briga pelo título do Brasileirão. "O torcedor com certeza está insatisfeito, assim como a gente. A palavra que mais cabe nesse momento é decepção. A dor é muito grande, mas a partir de amanhã temos que focar no Campeonato Brasileiro. Estamos só a três pontos do líder", comentou o treinador.

O técnico também buscou mostrar tranquilidade ao comentar se prosseguirá à frente do Flamengo. "É uma questão da diretoria. Eu sempre digo: o que me motiva é fazer o melhor para o clube", concluiu Barbieri.

Apesar dos altos investimentos feitos pela diretoria, o Flamengo só coleciona decepções em 2018. Não chegou à final do Campeonato Carioca, caiu nas oitavas de final da Copa Libertadores para o Cruzeiro e agora foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Em quarto lugar no Brasileirão, o time voltará a jogar no sábado, quando vai visitar o Bahia, na Fonte Nova, em duelo válido pela 27ª rodada.