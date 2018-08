Barbieri faz mistério sobre estreia de Vitinho no Flamengo: 'É uma possibilidade'

O técnico do Flamengo, Mauricio Barbieri, não revelou o Flamengo que entrará em campo para enfrentar o Grêmio na quarta-feira, às 21h45, na arena do rival, em Porto Alegre, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

A principal expectativa fica em torno da estreia do atacante Vitinho, relacionado para a partida. A tendência é que o reforço contratado junto ao CSKA Moscou por 10 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) entre no decorrer do jogo.

"Ele chegou bem, treinou (nesta terça), está se adaptando à equipe e ao grupo. É uma das possibilidades que a gente tem para o jogo de amanhã (quarta)", afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta terça-feira em Viamão, a 27 quilômetros de Porto Alegre, onde o time rubro-negro está concentrado.

A baixa para a partida fica por conta do centroavante Guerrero, que sentiu um desconforto na coxa e não viajou com o elenco para o Rio Grande do Sul. "Vamos ver como segue o tratamento durante a semana para que seja possível jogar no sábado", disse.

No sábado, o Flamengo volta a enfrentar o Grêmio em Porto Alegre pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, o time rubro-negro permanecerá toda a semana em Viamão. "A escolha de ficar aqui é minimizar o desgaste de viagem. Entendemos que o hotel tem a logística necessária para que a gente possa permanecer aqui depois do jogo, treinar e fazer novamente o jogo no sábado", justificou Barbieri.

ESTREIA DO VAR

A Copa do Brasil contará pela primeira vez com a presença do árbitro de vídeo. O técnico elogiou a iniciativa. "O Flamengo já foi a favor lá atrás. Sempre que tenho dado as entrevistas, digo que sou a favor. Quem ganha é o futebol. E que possa prevalecer o resultado mais justo, que os erros possam ser minimizados."

Sobre o adversário, Barbieri disse que o objetivo inicial do Flamengo será não deixar o Grêmio ter a posse de bola. "Muito da defesa do Grêmio passa pela quantidade de tempo que eles ficam com a bola. Se a gente conseguir impedir isso e tomar a iniciativa, eles vão ter mais dificuldade para fazer o resultado", finalizou.