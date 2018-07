Barbieri valoriza empate em Santos e destaca atuação de Diego contra ex-clube

"Já imaginávamos que o Santos viria com muita força pelo momento que passa. As declarações do Gabriel (Barbosa) ratificaram isso, que haveria uma mudança de postura. Eles imprimiram muita intensidade e sentiram isso no final. Controlamos o segundo tempo inteiro, no fim só deu Flamengo. O duelo ficou muito aberto na etapa inicial, com muito ataque, transição, contra-ataque. Isso de alguma maneira favorece o Santos, que é jovem e leve. Tentamos ajustar para o segundo tempo e criamos boas oportunidades, mas não deu. É um empate que deve ser valorizado", disse Maurício Barbieri.

Quem mereceu elogios do treinador do Flamengo foi o meia Diego, que enfrentou o seu ex-clube. "Acredito que o Diego tenha feito um grande jogo no sentido de luta. A equipe se mostrou muito aguerrida, determinada em buscar o resultado. Sabemos que jogar aqui não é fácil, independente da posição do Santos na tabela. É um time forte e qualificado", afirmou.

"Volto a dizer que o Diego se entregou, mas no fim acabou cansando. Tentei fazer uma variação tática para tentar explorar o jogo aéreo no fim da partida, mas fico muito satisfeito com o que ele tem agregado. É um cara com uma liderança fundamental", completou o treinador rubro-negro.

O próximo desafio do Flamengo no Brasileirão será neste domingo contra o Sport, às 16 horas, pela 16.ª rodada. O duelo acontecerá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.