Barça acerta venda de Maxwell para Paris Saint-Germain

BARCELONA - O Barcelona acertou nesta quarta-feira a venda do lateral-esquerdo brasileiro Maxwell para o Paris Saint-Germain. Segundo comunicado do clube espanhol, o jogador foi liberado para viajar para a França e, após realizar os exames médicos, poder definir sua transferência - os detalhes do acordo não foram revelados.

Revelado pelo Cruzeiro, Maxwell saiu do Brasil quando ainda estava nas categorias de base. Seu primeiro clube na Europa foi o Ajax, da Holanda. Depois, passou também pela Inter de Milão, na Itália. E chegou ao Barcelona em meados de 2009 - desde então, vem colecionando títulos com o time espanhol, sempre como reserva.

Ao todo, Maxwell disputou 89 partidas pelo Barcelona e marcou dois gols - o último deles foi na semifinal do Mundial de Clubes, em dezembro, quando o time espanhol goleou o Al-Sadd, do Catar, por 4 a 0. Nesse período, ele conquistou 10 títulos, inclusive dois do Campeonato Espanhol e um da Liga dos Campeões da Europa.

Agora, Maxwell parte para um novo desafio: o Paris Saint-Germain, que está investindo alto na contratação de jogadores desde que foi comprado por um fundo de investimento do Catar no ano passado. A sua chegada, inclusive, foi uma indicação do brasileiro Leonardo, que é o diretor executivo do clube francês.