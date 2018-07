Barça busca melhorar defesa e ataque para confronto com Real Madrid

O Barça tem uma ligeira vantagem para a partida de volta na terça-feira no Camp Nou, depois de garantir um empate por 1 x 1 no Santiago Bernabéu no primeiro jogo, no mês passado.

No entanto, a equipe sofreu com a falta de ideias no ataque na derrota por 2 x 0 para o defensivo Milan, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na semana passada, e novamente se mostraram vulneráveis na defesa na vitória por 2 x 1 contra o Sevilla, pela liga espanhola, no sábado em casa.

Foi a 11a partida consecutiva em todas as competições em que os líderes do Campeonato Espanhol não conseguiram terminar sem sofrer gol.

"Vimos que alguns dos gols sofridos foram por nossa culpa e vamos tentar corrigir isso", afirmou Roura, substituindo Tito Vilanova enquanto ele se recupera de uma cirurgia na garganta, em uma coletiva de imprensa.

Fabregas, que marcou o primeiro gol do Barça no jogo de ida, disse que ele e os colegas de equipe precisam ser tão duros quanto o Real em aproveitar as chances.

"Temos que ser tão eficazes quanto possível no jogo de volta porque eles são assim", disse ele à Barça TV, nesta segunda-feira. "É crucial marcar, e não sentar e esperar para ver o que acontece."

(Por Iain Rogers)