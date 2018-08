Barça confirma acordo de R$ 95 mi e francês Lucas Digne é contratado pelo Everton

O Barcelona anunciou oficialmente nesta quarta-feira que chegou a um acordo com o Everton, da Inglaterra, para a transferência do lateral-esquerdo Lucas Digne. O clube confirmou que o jogador francês foi negociado em um acordo cujo valor total poderá atingir 21,7 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões), sendo 20,2 milhões de euros fixos e outro 1,5 milhão variável a ser pago posteriormente pelo time de Liverpool.

"O clube expressa publicamente seu agradecimento a Lucas Digne pelo seu compromisso e pela sua dedicação, e lhe deseja sorte e sucesso no futuro", afirmou o Barça por meio de nota publicada em seu site, na qual também lembrou que o atleta de 25 anos disputou 45 partidas e conquistou quatro títulos com a camisa da equipe.

Pelo clube catalão, Digne foi campeão espanhol, ganhou por duas vezes a Copa do Rei e faturou uma Supercopa da Espanha. O jogador estava concentrado com o elenco do time até o último domingo nos Estados Unidos, onde os comandados por Ernesto Valverde realizam pré-temporada, e assim pôde se despedir pessoalmente da maior parte dos seus agora ex-companheiros de clube antes de voltar para Barcelona e acertar sua transferência ao Everton.

"Compartilhar o vestiário com os melhores jogadores do mundo foi incrível, somente posso agradecer a todo mundo", disse o francês, em declaração reproduzida pelo site do Barça. "Ganhar troféus aqui foi especial. Ganhar a dobradinha (com as taças do Espanhol e da Copa do Rei na última temporada) e poder desfrutar destas conquistas com a torcida nas ruas foi incrível", completou.

Digne, por sua vez, se tornou o segundo reforço confirmado pelo Everton para a próxima temporada europeia desde a chegada do técnico português Marco Silva, que assumiu o time no fim de maio. Na semana passada o clube anunciou a contratação do atacante brasileiro Richarlison, ex-Fluminense, que deixou o Watford para acertar com o time de Liverpool.

No Barcelona, Digne foi o reserva imediato do titular Jordi Alba na lateral esquerda nas duas últimas temporadas, sendo que anteriormente atuou pelo Paris Saint-Germain e ainda defendeu a Roma por empréstimo. Ao descrever as características do novo reforço, Marco Silva afirmou nesta quarta que o francês é um "jogador de alta qualidade, agressivo (no apoio ao ataque) e com boa qualidade técnica".

O treinador também destacou que é um atleta que "está acostumado a vencer". "Esta é a sua mentalidade e com a qual conquistou títulos em sua carreira", disse o português sobre o atleta, que acabou ficando fora da lista final de convocados pelo técnico Didier Deschamps para a Copa de 2018, na Rússia, onde a França se consagrou bicampeã do mundo, no mês passado. Antes disso, ele figurou em uma pré-lista de nomes de atletas chamados para o Mundial.

Digne assinou um contrato de cinco anos com o Everton, que fará a sua estreia na edição 2018/2019 do Campeonato Inglês no próximo dia 11 de agosto, fora de casa, contra o Wolverhampton, clube recém-promovido à elite nacional.