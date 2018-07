Barcelona deposita em juízo prêmio ao Santos por Neymar

A polêmica entre Santos e Barcelona envolvendo a transferência de Neymar ganhou mais um capítulo neste sábado. Advogado do atacante, Marcos Motta, especialista em direito esportivo, informou pelo Twitter que o clube catalão depositou em juízo os dois milhões de euros (cerca de R$ 8 milhões), valor referente à cláusula de indicação do craque ao prêmio de melhor do mundo da Fifa.

No acordo firmando entre os clubes, o Barcelona teria de pagar a quantia adicional ao Santos se Neymar ficasse entre os três finalistas da Bola de Ouro. O brasileiro concorre ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. O vencedor será anunciado no dia 11 de janeiro, em Zurique.

"Correta a decisão do FC Barcelona de depositar em juízo os dois milhões de euros supostamente devidos ao Santos FC pela indicação do Neymar a Bola de Ouro", escreveu Motta, em sua conta no Twitter.

A atitude acontece poucos dias depois de o Barcelona enviar ao Santos uma carta informando que não iria pagar o valor determinado em contrato porque o mesmo foi questionado na Fifa. A equipe alvinegra rebateu em comunicado no site oficial e ainda lembrou que o clube catalão está sendo investigado na Justiça espanhola por irregularidades na contratação de Neymar.