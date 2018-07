Barça descontente com não-adiamento da partida em Pamplona

Uma greve de controladores de voo causou caos no início de uma semana com feriado na Espanha e o Barça não pôde tomar seu vôo para Pamplona na manhã de sábado para uma partida que começaria às 19h (horário local).

Depois de o Barça divulgar um comunicado afirmando que chegara a um acordo sobre o adiamento da partida, a Federação Espanhola e o Osasuna rapidamente negaram, dizendo que a partida seria realizada como planejado.

O espaço aéreo espanhol reabriu à tarde, mas o Barça tomou um trem até Zaragoza.

Uma hora antes do início da partida no estádio Reyno de Navarra, o Barça estava no caminho entre Zaragoza e Pamplona e previsto para chegar por volta das 19:00.

"Eles (Federação Espanhola) noas asseguraram que se o espaço aéreo não reabrisse a partida seria adiada," disse o vice-presidente do Barça Jordi Cardoner quando questionado pela mídia espanhola.

"À uma e meia da tarde, a federação confirmou ao nosso presidente o adiamento da partida e às 3 da tarde eles mudaram de ideia por razões desconhecidas e nos comunicaram que a partidas seria realizada conforme o planejado."

"Obviamente houve um mal-entendido."

Após o campeão espanhol divulgar seu comunicado dizendo que o jogo tinha sido adiado para domingo, o Osasuna pôs um comunicado contraditório para dizer que não havia confirmação oficial da mudança.

Um porta-voz da Federação apoiou a alegação do Osasuna.

"O jogo não foi adiado," disse à Reuters por telefone. "A Federação espera que as partidas do final de semana sigam conforme o planejado e o Barça jogará às 19:00. Ainda há tempo."

"Se o Barça não comparecer, o comitê disciplinar decidirá o que fazer."

As outras duas partidas do sábado não foram afetadas.

O Valencia viajou de ônibus até a capital na tarde de sexta para enfrentar o Real Madrid no sábado às 22:00 enquanto o Atletico Madrid foi na direção oposta, também de trem, para jogar com Levante, na cidade de Valencia às 17:00. O Levante venceu por 2 x 0.