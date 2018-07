Barça diz que Messi está a um gol de igualar recorde

A pesquisa feita pela equipe catalã comparou os relatos de jogos em que Rodríguez atuou com os dados históricos possuídos pelo jornal La Vanguardia. O ex-atacante espanhol, morto em 1995, atuou pelo Barcelona na temporada 1939/1940 e depois entre 1942 e 1955.

Rodríguez precisou de 14 anos no clube para chegar à marca, enquanto Messi, aos 24 anos, está apenas em sua oitava temporada como profissional. Os incríveis números do argentino fizeram com que ele se tornasse o mais novo na história a chegar a 150 gols no Campeonato Espanhol, marca atingida no último final de semana, diante do Sevilla.

Messi terá a chance de igualar e até quebrar o recorde de Rodríguez já nesta terça-feira, quando o Barcelona enfrenta o Granada, pelo Campeonato Espanhol. Vice-artilheiro, atrás de Cristiano Ronaldo, o atacante já marcou 31 vezes na competição, contra 24 de toda a equipe do Granada.