Barça e Real pegarão times da 3ª divisão espanhola na próxima fase da Copa do Rei

O sorteio da Copa do Rei da Espanha, realizado nesta quinta-feira, definiu como adversários de Barcelona e Real Madrid na próxima fase do torneio - que antecede as oitavas de final - dois times da terceira divisão do futebol do país.

O clube catalão enfrentará o Murcia, enquanto a equipe merengue terá pela frente o Fuenlabrada. Ambos jogarão a primeira partida fora de casa. Os duelos de ida estão marcados para o dia 25 de outubro. Já as partidas de volta do mata-mata serão realizadas no dia 29 de novembro.

Outros confrontos envolvendo os principais clubes espanhóis são os seguintes: Atlético de Madrid x Elche (também da terceira divisão espanhola), Celta x Eibar, Deportivo La Coruña x Las Palmas e Sevilla x Cartagena.

Ponferradina x Villarreal, Tenerife x Espanyol, Real Valladolid x Leganés, Cádiz x Betis, Girona x Levante, Formentera x Athletic Bilbao, Numancia x Málaga, Lleida Esportiu x Real Sociedad, Getafe x Alavés e Zaragoza x Valência foram os outros duelos da próxima fase da Copa do Rei sorteados nesta quinta-feira.

O Barcelona venceu as últimas três edições da Copa do Rei. Na temporada passada, o time catalão derrotou na final o Alavés por 3 a 1, em jogo que marcou como sendo o último evento oficial do estádio Vicente Calderón, antiga casa do Atlético de Madrid, que foi desativada. Neymar fez um dos gols da final, que teve a presença também do atacante Deyverson, agora no Palmeiras, com a camisa do Alavés.