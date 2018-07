Barça empata com Real Madrid e vai à semifinal da Copa do Rei

BARCELONA - O Barcelona abriu 2 a 0 no placar, viu o Real Madrid chegar à igualdade, mas conseguiu segurar o empate por 2 a 2, nesta quarta-feira, no Camp Nou, e se garantiu nas semifinais da Copa do Rei. Com gols de Pedro e do brasileiro Daniel Alves - Cristiano Ronaldo e Benzema marcaram para os madrilenhos -, a equipe catalã passou pelo rival e agora vai pegar o vencedor de Valencia e Levante, que se enfrentam nesta quinta-feira, por uma vaga na decisão.

Com o resultado, o Barcelona também conseguiu a manutenção de um tabu diante do principal rival. Já são 14 clássicos sem vitória madrilenha no tempo normal - na temporada passada o Real venceu a final da Copa do Rei na prorrogação, por 1 a 0. A última derrota catalã foi em 7 de maio de 2008, quando levou 4 a 1 pelo Campeonato Espanhol.

Esse foi o quinto clássico entre os dois na atual temporada, sendo que o Barcelona está levando enorme vantagem. Na Supercopa da Espanha, realizada em agosto, houve empate por 2 a 2 em Madri e uma vitória por 3 a 2 do Barça, que comemorou o título do torneio no Camp Nou.

Nesta quarta-feira parecia que o time catalão teria facilidade para sair com a vitória, já que saiu para o intervalo com vantagem de 2 a 0 no placar. Aos 42 minutos, Pedro aproveitou ótima jogada de Messi para tocar no canto esquerdo de Casillas e abrir o placar. Cinco minutos depois, Daniel Alves aproveitou o rebote de uma falta cobrada por Xavi para acertar um belo chute e aumentar a vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o Real mudou de postura e chegou a marcar um gol aos seis minutos, com Sergio Ramos, mas o árbitro anulou, alegando que o zagueiro fez falta em Daniel Alves.

Aos 22 minutos, no entanto, a equipe madrilenha chegou ao seu primeiro gol. Cristiano Ronaldo recebeu bom passe de Özil, driblou o goleiro Pinto e marcou. Quatro minutos depois, Benzema marcou um golaço. Ele recebeu dentro da área, deu um chapéu em Puyol e finalizou com precisão.

Com a reação, o Real se empolgou e partiu para cima, enquanto o Barcelona tentava segurar o placar. Apesar das investidas madrilenhas, o time catalão conseguiu manter o empate e a classificação.

OUTRO RESULTADO - Também nesta quarta-feira, o Athletic Bilbao garantiu vaga nas semifinais ao vencer o Mallorca por 1 a 0, com gol contra de Ramis. Na próxima fase, a equipe basca enfrentará o Mirandés, da terceira divisão. O último semifinalista sairá do confronto entre Valencia e Levante, nesta quinta. O Valencia vai para a partida com uma confortável vantagem, já que venceu na ida por 4 a 0.