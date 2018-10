Barça empata com Valencia e cai para 2º no Espanhol; Sevilla lidera

O Barcelona sofreu neste domingo seu quarto tropeço consecutivo no Campeonato Espanhol, ao empatar por 1 a 1 com o Valencia, fora de casa, pela oitava rodada. Como consequência, perdeu a liderança para o Sevilla, que fez a lição de casa ao derrotar o Celta de Vigo por 2 a 1. O Real Madrid é o quarto colocado.

Com o empate, o time catalão chegou aos 15 pontos e foi superado pelo Sevilla, que agora tem 16. O Barça está empatado em pontuação com o Atlético de Madrid, que está em terceiro lugar por possuir menor saldo de gols. Já o Valencia é apenas o 14º colocado, com nove pontos.

Jogando no estádio de Mestalla, o Barcelona não conseguiu sustentar o placar inalterado por dois minutos. Logo no primeiro, o Valencia bateu escanteio na área e viu a bola desviar em dois zagueiros do Barça antes de sobrar para Ezequiel Garay completar para as redes com facilidade.

O gol relâmpago mudou o equilíbrio de forças logo nos primeiros instantes do jogo. O Valencia passou a jogar mais fechado, mesmo diante de sua torcida, e o Barcelona passou a atuar na base da pressão.

E o empate veio aos 22 minutos, com Lionel Messi. O argentino tabelou com o uruguaio Luis Suárez e bateu no canto do goleiro brasileiro Neto. Messi anotou seu sexto gol na competição, na briga pela artilharia. O líder da disputa é o uruguaio Cristian Stuani, com oito, pelo Girona.

Depois de buscar o empate, o time visitante partiu para cima com tudo e impôs forte pressão no segundo tempo. Na melhor oportunidade, Philippe Coutinho investiu pela direita, entrou na área, mas levou o bote do zagueiro no momento da finalização, aos 29 minutos. Nos minutos finais, o Valencia se segurava com até nove jogadores atrás da linha da bola, mantendo o placar inalterado.

Com sua quarta partida sem vitória, o Barça acabou cedendo a liderança ao Sevilla. O novo primeiro colocado da tabela fez a lição de casa ao superar o Celta por 2 a 1, com gols de Pablo Sarabia, aos 39 minutos de jogo, e Wissam Ben Yedder, aos 16 da etapa final. Sofiane Boufal anotou o gol dos visitantes, que atuaram com um a menos a partir dos 13 minutos - Nestor Araujo foi expulso de campo.

Ainda neste domingo, o Espanyol também aproveitou o fator casa para somar mais três pontos na tabela. Em boa fase neste início de campeonato, o time catalão derrotou o Villarreal por 3 a 1, com gols de Hernan Perez, Sergi Darder e Pablo Piatti. O resultado deixou o Espanyol com 14 pontos, na quinta colocação da tabela. Já o Villarreal é o 16º colocado, com oito pontos.