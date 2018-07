Barça goleia e causa empate triplo na ponta do Espanhol

SEVILHA - De falta de emoção, torcedor nenhum vai poder reclamar neste Campeonato Espanhol. Na briga pelo título, três equipes estão empatadas na ponta após a 23.ª rodada da competição. Neste domingo, o Barcelona goleou o Sevilla por 4 a 1, fora de casa, e chegou aos mesmos 57 pontos de Atlético de Madrid e Real Madrid. Nos critérios de desempate, no entanto, os catalães levam a melhor e por isso estão na liderança.

A briga pelo título promete ser empolgante até o final, até porque os três times já mostraram sua superioridade em relação aos outros - o quarto colocado, Athletic Bilbao, está 14 pontos atrás. Pela 24.ª rodada, o Barça receberá o Rayo Vallecano sábado que vem. Já o Sevilla, que ficou com 31 pontos, em sétimo, joga novamente no domingo, contra o Valencia.

Apesar da vitória catalã, quem começou melhor foi o Sevilla, que abriu o placar logo aos 15 minutos, com Alberto Moreno. Ele aproveitou sobra na entrada da área e encheu o pé. A bola ainda desviou em Barta antes de entrar. Apenas seis minutos depois, os mandantes quase ampliaram em cabeçada de Bacca, na trave.

O Barcelona só reagiu aos 33 minutos, e com ajuda do árbitro. Messi cobrou falta da intermediária e Alexis Sánchez, em posição irregular, desviou para as redes. Mais dez minutos e o próprio Messi deixou sua marca. Após contra-ataque rápido puxado pelo Barça, o argentino bateu com categoria e virou o jogo.

O segundo tempo começou novamente com o Sevilla pressionando, mas os mandantes perderam duas boas chances logo de cara e acabaram castigados. Em novo contra-ataque, Iniesta tocou para Messi, que dominou e tocou com categoria para ampliar. Ainda haveria tempo para que Fàbregas, aos 43, marcasse em um lindo toque de cobertura, após passe de Sánchez.

OUTROS JOGOS

Nos outros jogos da rodada, a Real Sociedad, sexta colocada, não passou de um empate por 0 a 0, em casa, contra o Levante. Também empatado terminou o confronto entre Valladolid e Elche, por 2 a 2. Já o Osasuna recebeu o Getafe e venceu por 2 a 0.