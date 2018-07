Barça lança 3.º uniforme, preto, com Neymar de modelo Além do tradicional azul-grená e da segunda camisa nas cores amarela e vermelha, o Barcelona terá um terceiro uniforme, preto, para a temporada 2013/2014 do futebol europeu. Com o atacante Neymar de modelo, o clube lançou, nesta quinta-feira, a nova camisa alternativa, que será comercializada a partir deste sábado.