Barça lidera campanha para formar seleção da Catalunha

BARCELONA - Liderados pelo Barcelona, 11 clubes profissionais de futebol da Catalunha firmaram nesta segunda-feira um acordo de cooperação para que a confederação daquela região da Espanha - que busca a independência - seja reconhecida pela Fifa e possa, assim, participar internacionalmente como uma seleção.

O encontro, realizado no Palau de la Generalitat, sede do governo catalão, contou com a participação dos presidentes dos 11 clubes locais e do presidente da Catalunha, Mas Artur. A única ausência sentida foi do L''Hospitalet, clube que joga a terceira divisão espanhola e foi o único a não assinar o documento.

Também demonstraram apoio os ex-técnicos e ex-jogadores do Barcelona, Johan Cruyff e Pep Guardiola, eternos ídolos da torcida. Os dois escreveram cartas, lidas pelo presidente da Catalunha, reforçando os seus apoios a esta causa.

O acordo inclui vários atos de colaboração entre a agência ProSeleccions Esportivas Catalãs e os clubes, como a promoção e defesa da equipe "nacional". As equipes vão trabalhar junto com a confederação, a secretaria de esportes do governo catalão e a agência. A ideia é que clubes de outras partes da Espanha também demonstrem apoio.