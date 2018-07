'Barça mostrou que é superior a quem quiser', diz Messi

"A equipe mostrou que hoje é superior a qualquer um se quiser", afirmou o atacante argentino, que marcou o primeiro gol do Barcelona no confronto e deu passe para Pedro garantir o 2 a 0 no placar.

Ao mesmo tempo, porém, o argentino foi cauteloso ao comentar as chances de o Barcelona ganhar o Campeonato Espanhol, no qual o time assumiu a liderança isolada com a vitória sobre o Real, agora vice-líder. "Há ainda muitos jogos e será muito difícil. É um passo importante, mas não definitivo", ressaltou o melhor jogador de futebol da atualidade.