Barça promete ser ofensivo contra Real no Camp Nou

"Não vamos ficar pensando no resultado. Não sabemos fazer isso. Nosso estilo sempre é ofensivo. Vamos tentar sair para ganhar desde o início. O Real Madrid tem que marcar gols e é provável que venham buscar o resultado desde o primeiro momento. Em todo caso, estaremos preparados para qualquer situação", declarou.

Diante do maior rival do clube, Roura admitiu o respeito, mas garantiu que o time catalão não entrará com medo para a partida. "As partidas contra o Real Madrid sempre são complicadíssimas. É uma grande equipe, com grandes jogadores. Mas temos muita gana de ir a campo, competir e alcançar uma nova final. Vejo a equipe muito concentrada", garantiu.

Quem também garantiu um time ofensivo, sem se preocupar com a vantagem do empate por 0 a 0, foi o meia Cesc Fabregas. Ele seguiu as palavras de Jordi Roura e avaliou como "vital" marcar gols.

"É vital marcar gols, não sair e ver o que acontece. Nos últimos clássicos foi assim porque tínhamos um bom resultado na ida e estivemos perto de ser eliminado. O Real Madrid é muito perigoso e para passar temos que demonstrar o melhor futebol que temos", analisou.