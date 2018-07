Barça quer final da Copa do Rei no Santiago Bernabéu Barcelona e Real Madrid estão prestes a travar mais uma batalha. Desta vez, porém, o confronto não é dentro de campo, mas sim a respeito dele. Classificado para a final da Copa do Rei contra o Athletic de Bilbao, o clube catalão, assim como a equipe basca, deseja que a decisão seja no Santiago Bernabéu. Os madrilenhos não admitem tal possibilidade.