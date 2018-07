Um dia depois de depoimento, Neymar é relacionado pelo Barça

Um dia depois de prestar depoimento ao lado de seu pai na Audiência Nacional da Espanha, tribunal de Madri onde teve de explicar a sua polêmica transferência do Santos para o Barcelona, ocorrida em 2013, Neymar entrou na lista de relacionados que o time catalão divulgou apenas nesta quarta-feira para o jogo de logo mais, às 18 horas (de Brasília), contra o Valencia, no Camp Nou, pelo duelo de ida da semifinal da Copa do Rei.

Acusado de sonegar milhões em impostos e vindo de um dia no qual até o Ministério Público Federal apontou que ele e seu pai, Neymar da Silva Santos, cometeram irregularidades fiscais desde 2006, quando o craque era ainda uma promessa da base do Santos, o atacante entrou na lista de relacionados pelo técnico Luis Enrique.

Assim, Neymar, mesmo em momento conturbado fora de campo, poderá voltar a formar dentro dele o temido trio ofensivo com Messi e Suárez, também garantidos no confronto no qual o Barça tentará abrir uma boa vantagem para depois atuar de maneira mais confortável na partida de volta, fora de casa, na próxima semana.

Já o lateral Daniel Alves, o volante Mascherano e o goleiro Bravo acabaram sendo descartados deste duelo de ida do mata-mata da Copa do Rei. Titulares da equipe, o brasileiro e o argentino serão poupados, enquanto a ausência do chileno não é uma novidade, pois o Barça tradicionalmente opta por utilizar o seu goleiro considerado reserva nesta competição.

A lista completa de convocados por Luis Enrique para o jogo desta quarta-feira conta com Ter Stegen, Masip, Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arda Turan, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Lionel Messi, Neymar, Marc Bartra, Munir, Jordi Alba, Sergi Roberto, Adriano Correia, Aleix Vidal, Thomas Vermaelen e Jérémy Mathieu.