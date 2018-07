Barça renova com Messi, Xavi e Puyol

Messi, favorito para ser eleito novamente o melhor jogador do mundo em janeiro, teve seu contrato ampliado em dois anos, até 30 de junho de 2018, quando estará com 31 anos, informou o clube espanhol em comunicado.

Puyol, de 34 anos, capitão da equipe, renovou por mais três anos, até 30 de junho de 2016, o que deve representar o fim de sua carreira como jogador, aos 38 anos, pelo clube catalão.

O contrato atual de Xavi tinha validade até 2016, dependendo do número de jogos disputados, mas o novo acordo do meia, de 32 anos, agora terminará em 2016 independente do número de partidas realizadas, acrescentou o Barça.

Os novos contratos serão assinados nas próximas semanas.

"É com grande satisfação que a diretoria pode garantir a continuidade desse projeto bem-sucedido com a renovação dos acordos de Xavi, Puyol e Messi", disse o diretor do Barcelona Toni Freixa em entrevista coletiva.

"Puyol, Messi e Xavi são três pilares. É essencial termos nossas principais figuras amarradas ao clube. As cláusulas de rescisão deles permanecem as mesmas, até que haja uma melhora financeira."

Oferecer mais dois anos de contrato a Messe reforça a importância do atacante argentino para o clube e garante ao Barça a permanência do jogador durante o principal período de sua carreira.

Aos 25 anos, Messi já bateu uma série de recordes de gols marcados pelo clube e deve ser eleito o melhor do mundo pelo quarto ano seguido na premiação da Fifa em janeiro.

Ele foi artilheiro da Liga dos Campeões pelos últimos quatro anos e, neste mês, estabeleceu o novo recorde de 90 gols marcados em um ano, somando o Barcelona com a seleção argentina.