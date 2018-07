Barça só empata na Copa do Rei; Atlético faz 6 e fica perto de vaga

Com o mundo do futebol ainda de luto pela tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense na Colômbia, Barcelona e Atlético de Madrid entraram em campo nesta quarta-feira nos jogos de ida da quarta fase da Copa do Rei. Com um time formado apenas por reservas, os catalães não saíram de um empate por 1 a 1 com o pequeno Hércules, fora de casa. Também longe dos seus domínios, o Atlético atropelou o Guijuelo por 6 a 0.

Em ambas as partidas, foi respeitado um minuto de silêncio pela tragédia ocorrida em Medellín. Na madrugada de segunda para terça-feira, o avião que levava a delegação da Chapecoense e profissionais de imprensa para a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana caiu e matou 71 pessoas.

Boa parte dos clubes europeus manifestaram solidariedade nestes últimos dois dias. Mas nesta quarta, tiveram que entrar em campo. Sem Messi, Luis Suárez e Neymar, o Barcelona sofreu bastante contra o Hércules. Em um primeiro tempo sem inspiração, foi para o vestiário com o empate por 0 a 0.

Mas logo no início do segundo tempo, aos seis minutos, os donos da casa surpreenderam e saíram na frente. Após cruzamento da esquerda, David Mainz desviou para a rede. O empate do Barcelona saiu pouco depois, aos 12, quando Carles Alena arriscou de muito longe e acertou o canto esquerdo do goleiro para selar o placar.

ATLÉTICO GOLEIA

Com um time um pouco mais reforçado, mesclando titulares e reservas, o Atlético colocou um pé nas oitavas diante do Guijuelo. Ao lado de nomes importantes como Giménez, Gaitán e Carrasco, estava o jovem brasileiro Caio Henrique, formado no Santos, que fez sua estreia pelo clube como profissional aos 19 anos.

Saúl Ñíguez e Vrsaljko marcaram no primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, Carrasco marcou duas vezes antes dos 10 minutos e transformou a vitória em goleada. Ainda houve tempo para que Ángel Correa, aos 12, e Roberto Nunez, já aos 39, selassem o placar.

OUTROS RESULTADOS

Em outras partidas desta quarta pela Copa do Rei, destaque para o Celta de Vigo, que visitou o Múrcia e venceu por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Granada sobre o Osasuna, em casa. Já o Córdoba recebeu o Málaga e largou na frente ao fazer 2 a 0.