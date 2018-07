Barça tem recurso negado e cartão de Iniesta é mantido

Na última terça, a equipe catalã havia feito um protesto contra a decisão do árbitro Iglesias Villanueva. Para isso, enviou à entidade um vídeo que comprovaria que Iniesta foi calçado pelo zagueiro adversário Jefferson Montero, aos 23 minutos do segundo tempo do confronto.

O Comitê de Competição, no entanto, entendeu que a decisão do árbitro "refletiu de maneira verossímil" o que aconteceu no lance e por isso manteve o cartão. O Barcelona garantiu, através de seu site oficial, que não entrará com recurso contra a decisão.