Barça tentar anular amarelo dado a Iniesta por simulação

O time catalão enviou um vídeo à entidade, que, segundo o próprio clube, mostraria o erro do árbitro Iglesias Villanueva. Aos 23 minutos do segundo tempo, Iniesta tentou driblar o zagueiro Jefferson Montero e caiu na área. Villanueva entendeu que o meia estava simulando e mostrou-lhe o cartão amarelo.

Mesmo sem a marcação do pênalti, o Barcelona conseguiu derrotar o Betis por 4 a 2, com gols de Xavi, Alexis Sánchez e Messi, duas vezes. A equipe do técnico Pep Guardiola é a segunda colocada do Espanhol com 41 pontos, cinco atrás do Real Madrid, e na próxima rodada enfrenta o Málaga, neste domingo, fora de casa. Antes, terá o próprio Real Madrid pela frente, nesta quarta, pelas quartas de final da Copa do Rei.