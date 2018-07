Barça terá que fazer jogo perfeito com Real, diz Iniesta O Barcelona ficou em boa vantagem ao ganhar por 2 a 1 do Real Madrid, na semana passada, em pleno Estádio Santiago Bernabéu. Assim, pode até mesmo perder por 1 a 0 no jogo de volta, na quarta-feira, no Camp Nou, para avançar às semifinais da Copa do Rei. Mas, apesar disso, os jogadores do Barça descartam qualquer favoritismo e prometem concentração total contra o rival, conscientes de que precisam fazer uma "partida perfeita" para conseguir a classificação.