Barça terá que ser 'perfeito' para ganhar, diz Guardiola Desde que assumiu o comando do Barcelona em 2008, o técnico Guardiola perdeu apenas um dos 11 jogos que fez contra o Real Madrid. Mas, para manter o bom retrospecto na história recente do clássico, ele avisou que seu time terá que ser "perfeito" no jogo deste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.