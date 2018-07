Barça terá retorno de Adriano, mas Iniesta é desfalque

Adriano sentiu dores no treino da seleção brasileira que se preparava para enfrentar o Egito, no último dia 13, acabou cortado da equipe de Mano Menezes e desde então não entrou mais em campo. Já Iniesta sofreu a lesão no último sábado, na vitória por 4 a 0 diante do Zaragoza, e desfalcou a Barcelona na última quarta, na vitória por 3 a 2 sobre o Milan, pela Liga dos Campeões da Europa, na Itália.

De acordo com a comissão técnica do Barcelona, a recuperação de Iniesta tem sido satisfatória, mas ele ainda sente dores e, por isso, será poupado. A ideia é que, com mais esta ausência, ele possa se recuperar plenamente e ficar disponível para as próximas partidas.

Outro brasileiro que está de volta ao time é o lateral-direito Daniel Alves. Ele cumpriu suspensão diante do Milan e foi relacionado por Guardiola para o confronto deste sábado. O time catalão é o segundo colocado do Campeonato Espanhol, com 28 pontos, três atrás do Real Madrid.