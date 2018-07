Barça vence e aumenta pressão sobre Real no Espanhol

A vitória levou o Barcelona aos 69, contra 72 do Real Madrid. Vale lembrar que há duas rodadas esta diferença estava em dez pontos, mas foi caindo com a irregularidade do time madrilenho, que empatou as últimas duas partidas. Já o Mallorca estacionou nos 36 pontos e está na 12.ª colocação.

Com a necessidade da vitória, os catalães foram para cima e perderam uma boa chance com Messi, logo aos 12 minutos. Depois de uma resposta de Álvaro, que quase marcou, o Barça chegou ao primeiro gol. Aos 25 minutos, Messi bateu falta pelo lado esquerdo, a bola passou por toda a área, e Alexis Sánchez concluiu de cabeça.

O próprio Sánchez ainda chegou com perigo por mais duas vezes antes do intervalo, mas desperdiçou as chances. Na volta para o segundo tempo, Thiago Alcântara foi expulso. Ele recebeu o segundo cartão amarelo depois que o árbitro interpretou toque de mão, em lance confuso.

Mesmo com um a menos, o Barcelona aproveitou os contra-ataques para selar o placar. Aos 33 minutos, Messi recebeu dentro da área, girou e bateu. A bola tocou na trave e o zagueiro Piqué, em posição legal, aproveitou o rebote e marcou o segundo.

Na próxima rodada, o Barcelona seguirá sua busca pela liderança diante do Athletic Bilbao, no sábado. Antes, no entanto, a equipe enfrenta o Milan, na Itália, nesta quarta-feira, pela primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Já o Mallorca volta a campo contra o Sevilla, pela próxima rodada do Espanhol.