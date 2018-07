Barcellos convoca seleção feminina visando a Olimpíada

No mês passado, Barcellos definiu o cronograma da equipe para a Olimpíada, depois de ter sido contratado para substituir Kleiton Lima. E o comandante anunciou que pretende realizar uma convocação por mês até definir o grupo que será chamado para tentar buscar o ouro olímpico na capital inglesa.

Essa primeira lista de convocadas de 2012 traz apenas jogadoras que atuam no Brasil. Com isso, as estrelas Marta e Cristiane, que jogam em times do exterior, acabaram descartadas desta convocação.

A CBF já agendou a realização de quatro amistosos durante este período de preparação para a Olimpíada. Em março, o time nacional enfrentará o Japão, atual campeão mundial, em solo japonês, onde também irá encarar os Estados Unidos, que levaram a medalha de ouro nos Jogos de Pequim, em 2008. Em seguida, a seleção terá pela frente duelos contra Portugal e França, em locais e datas ainda indefinidos.

Barcellos terá a missão de comandar a busca pelo ouro olímpico em sua segunda passagem pela seleção brasileira. Anteriormente, ele dirigiu a equipe feminina do País entre 2006 e 2008, período em que foi vice-campeão sul-americano, levou o ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio, ficou com vice-campeonato mundial na Alemanha e com a medalha de prata nos Jogos de Pequim.

Kleiton Lima, antecessor de Barcellos no cargo, foi demitido após o Brasil ficar com a medalha de prata no Pan de Guadalajara, em outubro, quando a equipe nacional caiu diante do Canadá na decisão da competição.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Goleiras: Andreia, Barbara Micheline e Thais Picarte.

Laterais: Maycon, Daniele, Maurine e Poliana.

Zagueiras: Bruna, Daiane Menezes, Gislaine, Renata, Tânia e Daiane Rodrigues.

Volantes: Barbara Chagas, Ester, Mayara e Erika.

Meias: Formiga, Gabriela, Grazielle e Adriane.

Atacantes: Daiane Moreti, Débora, Karen e Francisleide.