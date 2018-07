Barcelona abrirá espaço para homenagens a Cruyff por quatro dias

A morte de um dos maiores ídolos de sua história alterou a rotina do Barcelona. Como forma de homenagear o holandês Johan Cruyff, que faleceu na última quinta-feira após lutar contra um câncer de pulmão, o clube catalão decidiu abrir um espaço no Camp Nou para que os torcedores possam manifestar seu carinho pelo craque nos próximos dias.

De acordo com a diretoria do Barcelona, uma parte do estádio será disponibilizada a partir deste sábado para as homenagens. Os torcedores que quiserem realizar um último tributo ao ídolo terão acesso liberado até a próxima terça-feira.

O presidente da região da Catalunha, Carles Puigdemont, já confirmou presença na abertura do memorial. Os jogadores do Barcelona deverão prestar suas homenagens na terça-feira, uma vez que boa parte deles está a serviço de suas seleções nacionais durante esta data Fifa.

O Barcelona também declarou luto pela morte de Cruyff até o dia 2 de abril. O corpo do ex-jogador holandês deverá ser cremado ainda durante esta sexta-feira, justamente na cidade catalã.

Ídolo do Barcelona, do Ajax e da seleção holandesa, Johan Cruyff morreu na última quinta-feira, aos 68 anos. O ex-jogador sempre foi considerado um defensor do futebol bonito e marcou época como grande líder da Holanda da década de 70, que ficou conhecida pelo apelido de "Laranja Mecânica", pelo seu estilo de jogo.