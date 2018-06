Barcelona aceita condições do Palmeiras e fecha contratação de Mina

O zagueiro Yerry Mina assinou contrato com o Barcelona nesta terça-feira. O clube catalão aceitou as condições finais pedidas pelo Palmeiras para fechar a negociação, como o pagamento à vista da transferência e bancar o mecanismo de solidariedade da Fifa, que prevê o repasse de uma quantia ao time formador do jogador, no caso o Santa Fé, de Bogotá. Até a terça-feira, esses detalhes emperravam a finalização do negócio.

Esses dois detalhes travavam a oficialização da venda. O colombiano seguirá para o Barcelona em uma negociação de cerca de R$ 47,7 milhões, pagos à vista. O acordo aumentou de valor porque foi incluído ao montante os cerca de R$ 2,2 milhões referentes ao mecanismo de solidaridade e que serão acrescentados aos cerca de R$ 7 milhões referentes aos direitos econômicos que eram pertencentes ao Santa Fé.

No total, o Palmeiras receberá cerca de R$ 38 milhões pelo jogador. Desse total, cerca de R$ 12 milhões serão destinados ao ex-presidente do clube, Paulo Nobre, o responsável por bancar a contratação do zagueiro em 2016. O clube paulista era dono de 80% dos direitos econômicos do defensor. O Santa Fé ficava como o restante.

Mina viaja à Espanha nos próximos dias para se apresentar ao novo clube. O colombiano retornou ao Palmeiras na última sexta-feira, mas como avisou ao diretor de futebol, Alexandre Mattos, que gostaria de se transferir, passou os últimos dias longe dos treinos e no aguardo da conclusão dos detalhes finais.