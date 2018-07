Barcelona acerta chegada de zagueiro belga, diz mídia inglesa

A duas semanas do início do Campeonato Espanhol, o Barcelona vai se reforçando para o começo da nova temporada. De acordo com a rede britânica BBC, o clube espanhol chegou a um acordo com o Arsenal e irá contratar o zagueiro Thomas Vermaelen, que disputou a Copa do Mundo pela seleção da Bélgica, por 15 milhões de libras (R$ 58 milhões).

Após viagem de diretor do Barcelona para Londres, o jogador de 28 anos também já acertou os seus salários e deve fazer exames médicos na Espanha no início da próxima semana, quando o reforço deverá ser anunciado oficialmente. O contrato do jogador belga deve ter duração de 5 anos.

Contratado pelo Arsenal do Ajax em 2009, Vermaelen se destacou logo em seus primeiros jogos com a camisa do time londrino. Porém, o histórico de lesões fez com que o defensor perdesse a vaga entre os titulares para Mertesacker e Koscielny. Especulado para deixar o clube desde o início da janela de transferências, o zagueiro belga também era pretendido pelo Manchester United.

Vermaelen deve ser o sexto reforço do Barcelona nesta temporada. Agora comandados pelo técnico Luis Enrique, o clube catalão já anunciou as chegadas do atacante Luis Suárez, do meia Ivan Rakitic, do defensor Jeremy Mathieu e os goleiros Marc Andre Ter-Stegen e Claudio Bravo.