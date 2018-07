Barcelona admite 'pequeno favoritismo' contra Milan na Copa dos Campeões

"Temos um pequeno favoritismo", disse o diretor-esportivo Andoni Zubizarreta. Ele apontou que o fato de a partida de volta ser disputada no Camp Nou aumenta esta vantagem. "Jogar a volta em casa é um elemento vital para qualquer eliminatória. Sempre ajuda e reforça. Devemos conseguir um bom resultado na primeira partida para confirmar na volta."

Independente do resultado, Zubizarreta exaltou a grandeza das duas equipes e lembrou do confronto entre elas nas quartas de final da temporada passada. Na ocasião, o Barcelona conseguiu a classificação depois de empatar por 0 a 0 na Itália e vencer por 3 a 1 no Camp Nou.

"São duas grandes equipes, um Milan x Barcelona sempre soa muito bem", comentou. "É um confronto eliminatório que já vivemos no ano passado. Sempre é um adversário duro e difícil, com muitíssima história, um campo enorme e bons jogadores."

Apesar de admitir o favoritismo catalão, o dirigente garantiu que será um confronto aberto. "As grandes equipes têm uma grande alma por dentro e a Copa dos Campeões recupera esse espírito. Qualquer um dos dois time pode passar de fase", afirmou.