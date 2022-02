Barcelona anuncia a contratação do atacante Aubameyang até junho de 2025 por R$ 357 milhões

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que tinha sido liberado pelo Arsenal no dia anterior e assinou vínculo com o clube espanhol até junho de 2025. O contrato prevê ainda uma opção de saída em 30 de junho de 2023 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 595,6 milhões na cotação atual).

O gabonês, de 32 anos, chega ao Barcelona depois do fechamento da janela de transferências de inverno no mercado espanhol, que ocorreu na última segunda-feira, mas a negociação foi possível porque ele se transferiu de graça, já que não tinha mais vínculo com o Arsenal. Na própria segunda, Aubameyang desembarcou em Barcelona e se submeteu a exames médicos.

A contratação atende a um pedido do técnico Xavi Hernández, que queria um centroavante para reforçar o elenco. Vivendo sérias restrições financeiras, o Barcelona chegou a mostrar interesse no espanhol Álvaro Morata, que está na Juventus, mas o negócio não se concretizou devido à exigência do Atlético de Madrid - dono de seus direitos econômicos - de só aceitar uma venda e não um empréstimo.

Nesta temporada, pelo Arsenal, Aubameyang disputou 15 partidas e marcou sete gols, quatro deles no Campeonato Inglês. No início de dezembro, ele foi afastado por indisciplina por ter voltado com atraso de uma viagem pessoal e quebrado protocolos contra a covid-19. O atacante não entrava em campo pelo clube de Londres desde o dia 6 daquele mês.

A participação de Aubameyang na atual Copa Africana de Nações também não escapou de controvérsia, já que o atacante testou positivo para covid-19 na chegada a Camarões para participar do torneio após ter participado de uma festa em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no dia anterior. Com isso, a federação gabonesa o enviou de volta para Londres com a competição em andamento. Desde então, Aubameyang vinha treinando sozinho no CT do Arsenal, enquanto seus então companheiros de equipe faziam intertemporada em Dubai.

O gabonês chegou ao Arsenal em janeiro de 2018. O clube pagou cerca de 60 milhões de euros (R$ 357,3 milhões) ao Borussia Dortmund, da Alemanha, onde em quatro temporadas e meia mostrou seu melhor futebol, com 141 gols em 214 partidas. Pelo clube inglês, marcou 92 gols em 162 jogos.