Barcelona anuncia acerto com zagueiro Mathieu, ex-Valencia

Depois de uma temporada bem abaixo das expectativas, o Barcelona não está economizando em reforços. Os goleiros Ter Stegen e Claudio Bravo, o meia Rakitic e o atacante Luis Suárez foram os primeiros nomes de impacto. Mas nesta quarta-feira, o clube acertou a contratação de um jogador para aquele que talvez seja o setor mais carente em seu elenco. Trata-se do zagueiro Jeremy Mathieu, que se destacou com a camisa do Valencia.

As conversas entre os clubes vinham se estendendo pelos últimos dias e o acerto era dado como praticamente certo. Mathieu tem 30 anos e assinará contrato com o Barcelona por quatro temporadas, com a opção de renovação automática por mais um ano ao fim deste período.

Para contar com o jogador na próxima temporada, o Barcelona desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) ao Valencia. A multa rescisória prevista no contrato do francês com o clube catalão será de 50 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões).