Barcelona anuncia acordo com novo patrocinador

"Como resultado do acordo, a Panasonic terá uma série de direitos, incluindo a aproximação da marca com o clube, a utilização da imagem do Barcelona, entre outros benefícios incluídos no programa de patrocínio. A Panasonic ganha o direito de ser chamada de parceria oficial e será a fornecedora de equipamentos para a TV Barça", anunciou o clube.

Uma das últimas contratações de peso do Barcelona, o atacante Neymar já tem vínculo pessoal com a Panasonic. Pelo último acordo entre as partes, no fim de 2011, o brasileiro é o embaixador internacional da marca japonesa.

CAMISA - Prestes a se reapresentar ao novo clube, Neymar terá a chance de escolher a camisa que usará no Barcelona. Com as saídas de David Villa, que usava o número 7, e Thiago Alcântara, o número 11, o brasileiro vai ter duas opções de uniforme. No Santos, o atacante usava a 11. Mas, no Barcelona, ele deve ficar com a 7. A 10, que ele usou na seleção brasileira, já pertence ao argentino Lionel Messi no clube catalão.