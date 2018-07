Barcelona anuncia apoio ao Spirit Of Football

O Barcelona oficializou seu apoio ao Spirit of Football, projeto sem fins lucrativos que busca integrar povos de diferentes crenças e raças através do futebol, promovendo concursos culturais, eventos e atividades que promovam o bem estar e a amizade.

O SOF viajará pelo Brasil percorrendo escolas com workshops. O trabalho será feito em comunidades carentes através da "The Ball", bola símbolo do movimento. A bola acompanhará o grupo em todas as atividades, como palestras, jogos e apresentações e será assinada pelos participantes das oficinas.

Baseado nessa iniciativa, o clube espanhol criou sua própria bola, batizada de "The Barça Spirit Ball", que foi assinada pelos jogadores da equipe e também vem ao Brasil. Até a metade de 2014, estima-se que 50mil crianças de escolas de todo o país terão contato com o objeto. Após esse período, a bola ficará exposta no Museu do Futebol.