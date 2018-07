Barcelona anuncia Boca Juniors como adversário no Troféu Joan Gamper deste ano

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira seu adversário no tradicional Troféu Joan Gamper, que anualmente marca a abertura de temporada do clube catalão. Trata-se do Boca Juniors, que viajará à Catalunha para o confronto a ser disputado no dia 15 de agosto, no Camp Nou.

O duelo será disputado às 18 horas (horário local) e os ingressos serão vendidos a partir desta quinta-feira. O Barcelona explicou ainda que, como também acontece tradicionalmente, o jogo será cercado de uma festa para abertura da temporada e contará com números musicais e a apresentação do elenco para 2018/2019.

No ano passado, o rival do Barcelona foi a Chapecoense. O clube catarinense foi convidado após o trágico acidente aéreo em novembro de 2016 e participou do torneio amistoso no ano seguinte, quando acabou goleado por 5 a 0.

Com a ida à Catalunha este ano, o Boca se tornará o time que mais participou do Joan Gamper, com seis edições, ao lado do PSV Eindhoven. A última vez que o clube argentino disputou o torneio foi em 2008, na primeira temporada de Pep Guardiola sob o comando do time espanhol, que venceu por 2 a 1.

No total, já foram disputadas 52 edições do Troféu Joan Gamper desde 1966, sendo que o Barcelona venceu 40 delas. O Internacional é o único clube brasileiro campeão do torneio, em 1982, quando bateu o Manchester City na final - na época, quatro times jogavam a competição. O time gaúcho disputou o campeonato em três oportunidades, assim como o Vasco, enquanto o Santos jogou duas vezes e Botafogo e Flamengo disputaram uma cada.