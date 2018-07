Barcelona anuncia campeão da Eurocopa como reforço

O Barcelona aproveitou um jantar oferecido a jornalistas que cobrem o clube, nesta quinta-feira, para anunciar a contratação de mais um reforço: o meia português André Gomes, campeão da Eurocopa. O jogador estava no Valencia e custou 35 milhões de euros ao Barça, que ainda se comprometeu a pagar outros 20 milhões a partir de metas atingidas.

Gomes tem só 22 anos e era um dos nomes disputados por boa parte dos principais clubes da Europa. O Chelsea teria tido uma oferta de 53 milhões de euros recusada pelo Valencia e o Real Madrid, pelo que publica a imprensa espanhola, também havia demonstrado interesse. Ele vai assinar contrato de cinco anos com o Barça.

O meia se destacou pelo Benfica entre 2012 e 2014, quando foi vendido ao Valencia por cerca de 15 milhões de euros. Dois anos depois, sai por uma negociação que envolve pelo menos 20 milhões a mais. Além disso, o Valencia deverá receber o lateral-direito Montoya, que estava insatisfeito no Barça.

Antes de André Gomes, titular da campanha que levou Portugal ao título da Eurocopa, o Barcelona já havia anunciado outros três reforços: o atacante Denis Suárez (espanhol de 22 anos, recontratado do Villarreal), o volante Samuel Umtiti (francês também de 22 anos, destaque do Lyon) e Lucas Digne (francês, tinha 22 anos até a última quarta-feira, e joga como lateral-esquerdo).

Por outro lado, o Barça perdeu o lateral-direito Daniel Alves para a Juventus e o zagueiro Marc Bartra para o Borussia Dortmund. Além disso, se desfez do meia croata Alen Halilovic, do atacante espanhaol Sandro Ramírez e do volante camaronês Alex Song.