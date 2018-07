Barcelona anuncia contratação do goleiro holandês Jasper Cillessen

O Barcelona encerrou as especulações nesta quinta-feira e confirmou a contratação do goleiro Jasper Cillessen, do Ajax. Em nota publicada em seu site oficial, o time catalão informou que o contrato do holandês será válido por cinco temporadas.

O novo reforço custou 13 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões), mais 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 7 milhões) de cláusulas variáveis, e teve sua multa rescisória fixada em 60 milhões de euros (algo em torno de R$ 218 milhões).

Titular da seleção holandesa durante a Copa do Mundo de 2014, Cillessen chega para substituir Claudio Bravo, que foi anunciado pelo Manchester City. Ele disputará posição com o alemão Marc-André ter Stegen, que se revezava com o chileno na meta do Barcelona - o rodízio entre os titulares teria sido um dos motivos de sua saída.

Depois de fazer boa temporada pelo holandês NEC na temporada 2010/2011, Cillessen chegou ao Ajax e não demorou para se firmar no time. Em 2013, por sua vez, passou a ser seguidamente convocado pela seleção holandesa e foi titular na Copa do Mundo do Brasil, auxiliando a Holanda a ficar na terceira colocação.

Com a confirmação de Cillessen no Barcelona, espera-se agora o anúncio oficial de Claudio Bravo como novo reforço do Manchester City. A busca por um goleiro se tornou prioridade após Pep Guardiola deixar claro que Joe Hart não o convencia. O titular da seleção inglesa, inclusive, perdeu o posto de titular para Willy Caballero.