Barcelona anuncia contratação do lateral Jordi Alba Depois de semanas de negociações, o Barcelona confirmou nesta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo Jordi Alba, que estava no Valencia. A equipe catalã desembolsou 14 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) pela contratação do jogador de 23 anos, que passará por exames médicos na semana que vem e assinará contrato por cinco temporadas.