Barcelona anuncia contratação do zagueiro Thomas Vermaelen

O Barcelona oficializou neste sábado a contratação do zagueiro Thomas Vermaelen, que estava no Arsenal. O jogador belga assinou um contrato por cinco temporadas com o clube espanhol. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pelo Barcelona, que vai apresentar o seu mais novo reforço neste domingo.

Com a chegada de Vermaelen, o técnico Luis Enrique ganha mais uma opção para escalar o sistema defensivo do Barcelona. O belga deve disputar uma vaga no time titular com Gerard Piqué, o volante argentino Javier Mascherano, constantemente improvisado na zaga do time espanhol, e o francês Jeremy Mathieu, também recém-contratado.

Além dos dois zagueiros, o Barcelona já havia realizado outras quatro contratações na atual janela de transferências. Antes, chegaram ao clube os goleiros Marc-André Ter Stegen e Claudio Bravo, o meia Ivan Rakitic e o atacante Luis Suárez.

Vermaelen, de 28 anos, iniciou a sua carreira no Ajax, com uma rápida passagem pelo também holandês RKC Waalwijk, antes de se transferir para o Arsenal em 2009. Presença constante na seleção belga, o zagueiro participou dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e da Copa do Mundo do Brasil, neste ano.