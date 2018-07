Barcelona anuncia goleiro chileno Bravo como reforço

Nenhum dos dois clubes informou os valores do acordo, sendo que Bravo passará a defender o Barça após oito temporadas vestindo a camisa do time de San Sebastián. Antes disso, ele iniciou a sua carreira profissional no Colo-Colo, do Chile.

O atleta de 31 anos é o segundo goleiro anunciado pelo clube espanhol como reforço para a próxima temporada do futebol europeu. O outro foi o alemão Marc-André ter Stegen, contratado junto ao Borussia Mönchengladbach. A dupla foi trazida após as saídas dos goleiros Victor Valdés, que optou por deixar o clube ao final da última temporada europeia, e de José Manuel Pinto, dispensado após a chegada de Luis Enrique, novo treinador do time.

Ao confirmar a contratação de Bravo, o Barça ressaltou, por meio de seu site oficial, que o jogador de 1,85m de altura se destaca pela sua "sobriedade debaixo das traves, seu poder de liderança e por sua agilidade". "Desde 2008 é o capitão da seleção do Chile e em Anoeta foi um dos líderes de uma Real Sociedad que nos últimos anos fez um grande papel na Liga (Espanhola)", completou o clube.

Bravo também acabou sendo confirmado como novo reforço do Barça depois de ter ajudado o Chile a derrotar a Espanha por 2 a 0, no Maracanã, onde os atuais campeões mundiais foram eliminados da Copa de 2014.