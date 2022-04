Barcelona anuncia reforma e terá de jogar longe do Camp Nou na temporada 2023-24

A diretoria do Barcelona confirmou nesta quinta-feira que o Camp Nou vai passar por uma grande reforma nos próximos anos. E, como consequência, o time espanhol não poderá jogar em seu famoso estádio no período 2023-2024, que será disputado após a temporada marcada para começar em agosto deste ano.

A reforma será feita gradualmente ao longo de três anos e terá início em junho deste ano. Inicialmente, as alterações não vão atrapalhar os jogos do clube. Portanto, ao longo da próxima temporada, o Barça ainda poderá seguir jogando em seu estádio, com capacidade limitada. Mas, na temporada seguinte, vai buscar um local alternativo para mandar seus jogos.

A arena escolhida é o estádio Olímpico Lluís Companys, localizado na colina de Montjuic, no sudoeste da cidade catalã. O local foi reformado no início da década de 90 para receber as cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada de Barcelona-1992. Rival do Barça na cidade, o Espanyol mandou seus jogos na arena entre 1997 e 2009.

O estádio Olímpico tem capacidade para receber 60 mil torcedores, contra 99 mil do Camp Nou. Mas a reforma da famosa arena do Barcelona será ampliado para comportar até 110 mil torcedores ao fim de sua reforma, prevista para 2025.

O time poderá voltar a mandar seus jogos no local na temporada 2024-2025 com capacidade limitada a 50%, enquanto as obras ainda estarão em execução. O presidente do clube, Joan Laporta, projeta a utilização do Camp Nou com sua nova capacidade total no período 2025-2026.

A execução da reforma ao longo de três anos, de forma gradual, é uma medida do clube para impedir o fechamento total do estádio por muito tempo, evitando redução drástica do público e, por consequência, das receitas. "Se começássemos a demolir a estrutura mais cedo, teríamos que jogar já na próxima temporada com limitação de 50% de público. Seria imprudente e precisamos minimizar os riscos e proteger a receita da próxima temporada", afirmou.

Apesar da crise financeira vivida nos últimos anos, o Barça projeta desembolsar 1,5 bilhão de euros (cerca de R$ 7,9 bilhões). A reforma vai atingir também os arredores do Camp Nou, que será modernizado em toda a sua estrutura, segundo a direção do clube.