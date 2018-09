Barcelona anuncia renovação com Busquets e multa rescisória de R$ 2,3 bilhões

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira a ampliação por dois anos do contrato do volante espanhol Sergio Busquets, que passará a estar vinculado ao clube até o dia 30 de junho de 2023. O acordo prorroga o anterior, que iria acabar em 2021, além de estipular valor de 500 milhões de euros (R$ 2,38 bilhões, na cotação atual) de multa rescisória.

Anteriormente, o clube interessado em contratar o jogador sem negociação entre clubes deveria pagar 200 milhões de euros (R$ 953,6 milhões). O valor atual é próximo da multa do principal craque do time catalão, Lionel Messi, que renovou acordo no final de 2017 e agora custa R$ 2,6 bilhões a possíveis compradores até o final da temporada 2020/2021.

Busquets, que estreou pela equipe principal do Barcelona na temporada 2008-2009, atualmente tem 30 anos, e já fez 490 partidas com a camisa 'blaugrana'. É, também, um dos pilares defensivos da seleção da Espanha, da qual também é titular.

Tendo atuado ao lado de ídolos como Xavi e Iniesta, o volante já conquistou 28 títulos pelos catalães, sendo sete edições do Campeonato Espanhol, três Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes, dentre outros de menor expressão.