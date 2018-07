Barcelona anuncia renovação do contrato de Busquets até 2019

A diretoria do Barcelona revelou nesta quinta-feira que vai renovar o contrato do volante Sergio Busquets até 2019. O jogador vai assinar o novo vínculo, que prevê ainda a opção de acrescentar mais um ano ao fim do contrato, na sexta-feira.

O jogador de 26 anos tinha contrato até 2018, mas o clube resolveu acelerar as negociações por causa das investidas dos rivais. O maior interessado seria o Paris Saint-Germain, de acordo com a imprensa espanhola. A proposta giraria em torno de 75 milhões de euros.

Formado na base do clube catalão, Busquets foi um dos principais jogadores da equipe espanhola que brilhou na Europa a partir de 2008, tendo ao seu lado companheiros como Xavi Hernandez e Andres Iniesta, além do argentino Lionel Messi. Mesmo depois da chegada do técnico Luis Enrique, ele segue sendo titular da equipe.

Ao todo, ele já disputou 313 partidas com a camisa do Barcelona, acumulando nada menos que 16 troféus, incluindo duas taças da Liga dos Campeões. Ele também fez parte da seleção da Espanha que se sagrou campeã mundial em 2010 e campeão europeia dois anos depois.