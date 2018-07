Barcelona anuncia técnico Ernesto Valverde para suceder Luis Enrique

Dois dias após encerrar a temporada 2016/2017 com a conquista do título da Copa do Rei, o Barcelona já definiu o nome do seu novo técnico. Nesta segunda-feira, o clube catalão anunciou a contratação de Ernesto Valverde, treinador que recentemente deixou o comando do Athletic Bilbao. Ele vai assinar um acordo por duas temporadas e que poderá ser prorrogado por mais uma.

Valverde chega ao Barcelona para suceder Luis Enrique, técnico do Barcelona nas últimas três temporadas. Em março, porém, ele anunciou a decisão de não seguir mais à frente do clube, tendo se despedido no último fim de semana, na vitória por 3 a 1 sobre o Alavés, conquistando o seu nono título em 13 competições disputadas pelo clube.

Apesar dos títulos da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, o Barcelona esteve longe de brilhar nesta temporada, sendo eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa para a Juventus e perdendo o título espanhol para o Real Madrid.

Esta será a segunda passagem de Valverde pelo Barcelona, clube que ele defendeu durante a sua carreira de jogador, no fim da década de 1980, tendo atuado por duas temporadas sob o comando do lendário craque holandês e treinador Johan Cruyff.

Agora, Valverde retorna ao Barcelona como treinador, após ser especulado nos últimos dias como principal favorito a suceder Luis Enrique, principalmente após encerrar uma passagem de quatro temporadas pelo time de Bilbao. E o anúncio da sua contratação se deu após uma reunião da diretoria, sendo realizado pelo presidente Josep Maria Bartomeu.

Na última temporada, sob o comando de Valverde, o Athletic Bilbao terminou em sétimo lugar no Campeonato Espanhol e herdou uma vaga na Liga Europa com a conquista do título da Copa do Rei exatamente pelo Barcelona no último fim de semana.

Valverde levou o Athletic ao título, diante do Barcelona, na Supercopa da Espanha em 2015, na primeira conquista do clube em mais de três décadas. Ele também treinou o time de 2003 a 2005. Além disso, teve passagens Olympiakos, Villarreal, Valencia e Espanyol, tendo levado o time de Barcelona à final da Copa da Uefa - a atual Liga Europa - em 2007.

O treinador é conhecido pelo estilo de jogo ofensivo, algo que casa bem com o futebol exibido pelo clube catalão nos últimos anos, além de priorizar a posse de bola, apostar na marcação alta e no esquema tático 4-2-3-1.

O Barcelona marcou a apresentação de Valverde para a próxima quinta-feira. Nas suas mãos, ele contará com os craques sul-americanos Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez, mas talvez precisará renovar um elenco que conta com alguns veteranos como Andrés Iniesta e Javier Mascherano. A sua primeira partida oficial será a decisão da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, em agosto.