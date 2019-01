Barcelona anuncia venda do atacante Munir El Haddadi para o Sevilla

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira a venda do atacante Munir El Haddadi. O jogador de 23 anos deixa o clube onde foi formado para reforçar o Sevilla, que desembolsou 1,05 milhão de euros (cerca de R$ 4,47 milhões) para contratá-lo em definitivo.

Munir ainda realizaria exames médicos antes de assinar o contrato, que não teve sua duração divulgada. "O atacante chega com um currículo espetacular", considerou o Sevilla em nota.

Munir surgiu como uma das grandes promessas da base do Barcelona nos últimos anos e rapidamente foi alçado ao time principal. Apesar de algumas oportunidades, quase sempre vindo do banco, não correspondeu à expectativa e foi emprestado ao Valencia e ao Alavés antes de acertar com o Sevilla.

No novo clube, Munir deve chegar para ser uma opção do banco de reservas para o ataque. Afinal, o time conta com nomes de mais peso para a função, como Ben Yedder e André Silva, que vivem boas fases, além de Nolito e Promes.