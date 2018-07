Barcelona aplica 5 a 1 no Espanyol em clássico catalão

Cada vez mais embalado na temporada, o Barcelona não deu chances ao Espanyol e venceu o clássico catalão por 5 a 1, neste sábado, fora de casa. David Villa e Pedro foram os destaques da partida, com dois gols cada.

Veja também:

Nilmar marca em vitória do Villarreal no Campeonato Espanhol

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 43 pontos e abriu cinco de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid. O rival entrará em campo no domingo para enfrentar o Sevilla, no Santiago Bernabéu. Já o Espanyol segue na quarta colocação da tabela, com 28 pontos.

Mesmo jogando na casa do adversário, em um clássico local, o Barcelona encontrou poucos obstáculos para impor o seu jogo neste sábado. Mostrando rápido toque de bola, o time do técnico Josep Guardiola chegou ao primeiro gol aos 19 minutos, com Pedro, após eficiente tabela com Messi. O argentino também fez a assistência para o gol de Xavi, aos 30.

No segundo tempo, Messi iniciou a jogada que gerou o terceiro gol. Após forte finalização, Pedro aproveitou o rebote do goleiro Kameni e anotou mais um, aos 16 minutos. O Espanyol reagiu logo na sequência, ao marcar com Osvaldo, aos 19.

Mas David Villa tratou de acabar com qualquer chance de reação dos donos da casa nos minutos finais do duelo. Ele anotou o quarto do Barcelona, após passe de Messi, aos 30, e o quinto gol, aos 39, dando números finais ao clássico.