Barcelona aposta em Neymar para manter a liderança do Espanhol

SÃO PAULO - Três dias depois de ter jogado sua melhor partida com a camisa do Barcelona - fez três gols na vitória por 6 a 1 - e endoidou os marcadores do Celtic com seus dribles -, Neymar volta a campo neste sábado como principal trunfo da equipe catalã para derrotar o Villarreal no Camp Nou. Fabregas, que cumpriu suspensão no jogo da Liga dos Campeões, voltará ao time e formará o ataque com o brasileiro e o chileno Alexis Sánchez - Pedro vai para o banco. Outro reforço importante para o Barça será o lateral-esquerdo Jordi Alba.

O técnico Tata Martino ficou empolgado com a atuação do time no meio da semana e disse que a meta daqui para a frente é jogar daquele nível para cima. O Barça tem 40 pontos e divide a liderança com o Atlético de Madrid (leva vantagem no saldo de gols). O Real Madrid está em terceiro com 37. O Real vai a Pamplona neste sábado para enfrentar o Osasuna. O Atlético recebe o Valencia no Vicente Calderón no domingo.

INGLATERRA

O líder Arsenal (35 pontos) tem neste sábado um jogo muito importante. Fora de casa, enfrentará o Manchester City - que está em quarto com 29. Se ganhar, colocará uma distância confortável sobre um adversário direto na briga pelo campeonato. Mas, se perder, dará chance para Liverpool e Chelsea (ambos com 30 pontos) se aproximarem. O Chelsea jogará neste sábado em seu estádio contra o Crystal Palace, penúltimo colocado. E o Liverpool enfrentará o Tottenham no domingo em Londres.

ALEMANHA

O Bayern faz neste sábado seu último jogo antes de embarcar para o Marrocos, onde disputará o Mundial. Em Munique, enfrentará o Hamburgo. A equipe dirigida por Pep Guardiola lidera o campeonato com 41 pontos, quatro à frente do Bayer Leverkusen e com dez de vantagem sobre o Borussia Dortmund - que está em terceiro lugar e neste sábado jogará contra o Hoffenheim. O Leverkusen fechará a rodada recebendo o Eintracht Frankfurt no domingo.