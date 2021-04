Barcelona aposta em tour virtual online para atrair torcedores estrangeiros

O Barcelona encontrou no último mês uma maneira diferente de se manter como uma atração turística mesmo durante a pandemia da covid-19. O clube catalão abriu uma opção de passeio virtual guiado ao estádio Camp Nou. Internautas de todo o mundo vão poder visitar o local sem sair de casa a partir da conexão com a internet em uma visita com transmissão ao vivo. O valor do ingresso é 10 euros (cerca de R$ 66).

A visita funciona de maneira simples, sem precisar de aplicativos específicos. É possível participar de qualquer dispositivo com acesso à internet. Assim que é feita a compra, o internauta recebe por e-mail as instruções. Dez minutos antes do horário combinado para o início do passeio, tem liberado o acesso à transmissão. O roteiro completo dura 45 minutos e inclui explicações em três idiomas: espanhol, inglês e catalão.

"É uma visita muito exclusiva, que vai além das áreas habituais como a sala de imprensa, o túnel dos jogadores ou o museu. Nós levamos agora o público para áreas que são totalmente fechadas nas visitas presenciais", explicou o guia do museu do Barcelona, Roger Matas. Entre os principais atrativos, estão o camarote presidencial, local com vista privilegiada para o gramado, e também o vestiário do time.

Nas transmissões, os guias prometem mostrar vários detalhes de cada local. No vestiário, por exemplo, a câmera detalha a posição dos armários de cada um dos jogadores, onde ficam guardadas as camisas e percorre toda a estrutura utilizada antes e depois das partidas no Camp Nou. Em cada corredor, o guia conta histórias e curiosidades dos bastidores do estádio.

Um diferencial é a possibilidade de durante a visita feita ao vivo, os internautas participarem ativamente. O chat fica aberto para o envio de perguntas e comentários. O Barcelona preparou uma programação com uma lista de desafios. As perguntas e respostas possibilitam a interação entre quem está na frente do computador e o guia.

Além do gramado e do vestiário, o ponto alto da visita é o museu. O Barcelona guarda lá toda a história de mais de cem anos. O clube tem no acervo imagens históricas, bolas, chuteiras, objetos antigos e um setor especial para todos os troféus. Há destaque também para o viés político da equipe. Símbolo da região da Catalunha, o Barcelona faz questão de mostrar aos visitantes essa característica.

Em um setor especial do museu ficam os troféus de melhor jogador do mundo que foram recebidos por atletas do Barça. Todas as premiações dadas a Lionel Messi e a brasileiros como Rivaldo, Romário, Ronaldo e Ronaldinho estão ali. No tour, o clube mostra com detalhes cada uma dessas honrarias e destaca principalmente os ídolos que ajudaram o clube a construir sua história.